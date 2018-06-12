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Завтра ночью и утром в столице ожидается гроза

Завтра ночью и утром в столице ожидается гроза

КИЕВ. 12 июня. УНН. В столице ночью и утром 13 июня ожидается гроза. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:
• все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
• если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
• в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
• избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы.

Отметим, что в западных, северных и центральных областях Украины в течение 12-13 июня объявлено штормовое предупреждение.

Как ранее сообщал УНН пользователи социальных сетей поделились фотографиями и видео с сюжетами о непогоде в Ужгороде. В частности, очевидцы опубликовали фотографии крупного града, которым засыпало город.

Напомним, из-за ливней на Закарпатье возможные селевые потоки.

Источник: УНН
Теги: погода, Киев, прогноз погоды, грозы
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