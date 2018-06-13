В Киеве ночью ожидают грозу

КИЕВ. 12 июня. УНН. В столице ночью и утром 13 июня ожидается гроза. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.

"В Киеве ночью и утром 13 июня ожидается гроза", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, пользователи социальных сетей сообщают о непогоде в Ужгороде, а также делятся фото и видео ливня и крупного града, которым засыпало город. Сейчас Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области не располагает информацией о подтоплении домохозяйств или обесточивание населенных пунктов в результате непогоды.