Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 13 июня 2018 06:50
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Пока вопрос Крыма не будет решен, Россия не присоединится к G7 - посол Канады
Пока вопрос Крыма не будет решен, Россия не присоединится к G7 - посол Канады
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
7485
Версия для печати

В Киеве ночью ожидают грозу

В Киеве ночью ожидают грозу

КИЕВ. 12 июня. УНН. В столице ночью и утром 13 июня ожидается гроза. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.

"В Киеве ночью и утром 13 июня ожидается гроза", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, пользователи социальных сетей сообщают о непогоде в Ужгороде, а также делятся фото и видео ливня и крупного града, которым засыпало город. Сейчас Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области не располагает информацией о подтоплении домохозяйств или обесточивание населенных пунктов в результате непогоды.

Источник: УНН
Теги: погода, Киев, дождь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.