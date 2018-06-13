Спецоперация в Париже: преступника задержали, а заложников - освободили

КИЕВ. 12 июня. УНН. В 10-м округе Парижа, где преступник, угрожая взорвать бомбу, забаррикадировался в одном из домов вместе с заложниками, провели спецоперацию. Злоумышленника задержали, а заложников - освободили, передает УНН со ссылкой на Le Parisien.

Как пишет издание, спецоперация в Париже завершилась успешно.

"Злоумышленник задержан, все заложники освобождены", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, освобожденных осматривают врачи, но серьезных травм ни у кого нет.

Как сообщал УНН, в Париже преступник взял в заложники двух мужчин и беременную женщину.

Предполагаемый террорист требовал организовать ему встречу с представителями посольства Ирана.

Преступник утверждал, что один из заложников пытался сопротивляться, и он ударил его гаечным ключом в лицо, тяжело ранив.