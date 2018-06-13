Ливень с градом накрыл Черновцы: пользователи показали "океаны" на улицах и железной дороге

КИЕВ. 12 июня. УНН. Черновцы накрыл ливень с градом. Пользователи сообщают, что на улицах и железной дороге образовались "океаны", передает УНН.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук также опубликовал фото стихии.

"Стихия накрыла Черновцы. Ливень, дождь, град ... Собираю совещание по ликвидации последствий", - написал он.

Жители Черновцов на своих страницах распространяют видео и фото, а также отмечают, что на улицах и железной дороге дождем налило "океаны".

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"На Комарова через океан не могут проехать автомобили. Машины разворачиваются, образовалась пробка", - пишет один из пользователей.

Также появились фото и видео с залитого водой железнодорожного вокзала. На видео видно, как люди "вброд" переходят лужи, а также железнодорожные пути, которые оказались под водой.

Подтопило и само здание вокзала.