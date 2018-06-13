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В Instagram произошел глобальный сбой

В Instagram произошел глобальный сбой

КИЕВ. 12 июня. УНН. В работе социальной сети Instagram произошел сбой по всему миру. Об этом сообщает DownDetector, передает УНН.

Отмечается, что пользователи видят сообщение “5xx Server Error”.

Сообщения о проблемах в работе начали поступать после 18.00. По состоянию на 21.45 — количество отчетов о сбоях значительно уменьшилось.

По информации DownDetector, проблемы работы Instagram фиксировали и в Украине, а именно в Киеве и Николаеве.

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Тем временем в Instagram заверили, что работают на этой проблемой.

“Мы знаем, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к своим учетным записям Instagram. Мы работаем над решением проблемы как можно быстрее!” — говорится в сообщении.

Отметим, то в июне это уже второй глобальный сбой в работе Instagram.

Источник: УНН
Теги: Instagram, работа, сбой
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