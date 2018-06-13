В Instagram произошел глобальный сбой
КИЕВ. 12 июня. УНН. В работе социальной сети Instagram произошел сбой по всему миру. Об этом сообщает DownDetector, передает УНН.
Отмечается, что пользователи видят сообщение “5xx Server Error”.
Сообщения о проблемах в работе начали поступать после 18.00. По состоянию на 21.45 — количество отчетов о сбоях значительно уменьшилось.
По информации DownDetector, проблемы работы Instagram фиксировали и в Украине, а именно в Киеве и Николаеве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Visa произошел технический сбой в работе карт
Тем временем в Instagram заверили, что работают на этой проблемой.
“Мы знаем, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к своим учетным записям Instagram. Мы работаем над решением проблемы как можно быстрее!” — говорится в сообщении.
Отметим, то в июне это уже второй глобальный сбой в работе Instagram.