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Парубий предложил Британии создать межпарламентскую группу по противодействию гибридной агрессии РФ

Парубий предложил Британии создать межпарламентскую группу по противодействию гибридной агрессии РФ

Андрей Парубий и Том Тугендхат

КИЕВ. 12 июня. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в парламенте Великобритании предложил создать межпарламентскую группу по противодействию российской гибридной агрессии. Об этом он написал на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Предложил председателю Комитета по иностранным делам Палаты общин Парламента Великобритании Тому Тугендхату создать межпарламентскую группу противодействия российской гибридной агрессии, в частности информационной дезинформации", - отметил он.

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Ранее Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предостерег французский бизнес от участия в строительстве "Северного потока-2".

Источник: УНН
Теги: РФ, Украина, Великобритания, гибридная война, комиссия, Андрей Парубий
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