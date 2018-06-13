Турция и Азербайджан запустили Трансанатолийский газопровод

КИЕВ. 12 июня. УНН. Церемония введения в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP), который входит в “Южный газовый коридор” и предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу, прошла во вторник в городе Эскишехир. Прямую трансляцию вел телеканал A Haber, передает УНН.

В церемонии открытия принимали участие президенты Турции Тайип Эрдоган и Азербайджана Ильхам Алиев, а также главы государств и правительств ряда других стран. Турецкий лидер в ходе церемонии сообщил, что проект TANAP также называют “энергетическим Шелковым путем”.

В свою очередь Алиев заявил, что газопровод открывает прекрасные возможности для многих стран и служит обеспечению энергобезопасности.

“TANAP объединяет семь стран, многие компании. Это незаменимый инфраструктурный проект для решения вопросов энергобезопасности сегодня и в будущем”, — сказал Алиев. По его словам, реализация этого проекта стала возможной “благодаря сильной политической воле лидеров Азербайджана и Турции”. “Не будь турецко-азербайджанского единства и братства, этот проект так бы и остался на бумаге”, — добавил он.

Алиев подчеркнул, что из четырех проектов, составляющих ЮГК — разработка газоконденсатного месторождения “Шахдениз” на шельфе Каспия с запасами 1,2 трлн куб м, Южно-Кавказского трубопровода, TANAP и Трансадриатического газопровода (TAP), — три первых уже завершены.

“А реализация TAP составляет 72%. Уверен, что в ближайшие два года TAP также будет завершен. И таким образом самый большой инфраструктурный проект Европы — Южный газовый коридор стоимостью 40 млрд долларов будет успешно реализован”, — отметил азербайджанский лидер.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вопросы завершения переговоров о свободной торговле, содействие освобождению заложников и расширения двустороннего сотрудничества.