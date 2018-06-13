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Сборная Бельгии получила разгромную победу перед стартом ЧМ-2018

Сборная Бельгии получила разгромную победу перед стартом ЧМ-2018

КИЕВ. 12 июня. УНН. В Брюсселе национальная футбольная сборная Бельгии получила победу над Коста-Рикой в контрольном поединке приуроченном подготовке к чемпионату мира 2018-го года, передает УНН.

Несмотря на забитый гол костариканцев на 24 минуте (автор Брайан Руис), хозяева сумели изменить ход событий и забили до конца противостояния четыре безответных мяча. Дубль оформил Лукаку, еще по разу отличились Мертенс и Миши Батшуайи — 4:1.

Отметим, что в предыдущих июньских товарищеских поединках бельгийцы обыграли Египет 3:0 и свели вничью противостояние с Португалией — 0:0.

Примечательно, что 18-го июня бельгийцы будут стартовать на ЧМ-2018 встречей с Панамой, 23-го противостоять Тунису, 28-го — Англии.

Добавим также, костариканцы выступят в группе E, где их соперниками будут сербы (17 июня), бразильцы (22 июня) и швейцарцы (27 июня).

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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