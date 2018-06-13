Украина вместе с тремя странами присоединилась к санкциям ЕС против организаторов "выборов" в Крыму

КИЕВ. 12 июня. УНН. Албания, Черногория, Норвегия и Украина присоединились к санкциям ЕС против организаторов незаконных выборов президента РФ в аннексированом Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление верховной представительницы ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Могерини.

В сообщении указано, что: “Страны-кандидаты Албания и Черногория, член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Украина присоединяются к этой декларации”.

Речь идет о решении Совета Евросоюза от 14 мая 2018 года, которым ЕС ввел санкции против пяти физических лиц через организацию “выборов” в аннексирована Крыму.

Как сообщал УНН, недавно Госказначейство США расширило антироссийские санкции, связанные с кибер-деятельностью, согласно закону 2017 года. К санационного список добавили 5 предприятий и 3 человека.