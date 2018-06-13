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Немецкая форма признана лучшей среди всех участников ЧМ-2018

Немецкая форма признана лучшей среди всех участников ЧМ-2018

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Известный и авторитетный журнал FourFourTwo составил свой рейтинг самых красивых форм участников ЧМ-2018, сообщает УНН со ссылкой на сайт FourFourTwo.

На вершине рейтинга оказалась Германия со своей домашней формой, стилизованной под одежду “бундестим” образца ЧМ-1990. Второе место заняла форма колумбийской команды. “Бронза” досталась основному комплекту сборной Исландии.

В топ-10 также вошла: гостевой комплект формы Исландии, основной комплект Португалии, основной комплект Нигерии, гостевая Колумбии, домашняя Бразилии, гостевая Южной Кореи и домашняя Испании.

Примечательно, что майки своей сборной английские журналисты поставили на четырнадцатое (запасной комплект) и двадцать четвёртое места. А самой уродливой формой ЧМ-2018 “FourFourTwo” признал основной бельгийский комплект.

Заметим, журналисты FourFourTwo отметили, что 40 процентов комплектов форм участников ЧМ-2018 — белого цвета.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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