Немецкая форма признана лучшей среди всех участников ЧМ-2018

КИЕВ. 13 июня. УНН. Известный и авторитетный журнал FourFourTwo составил свой рейтинг самых красивых форм участников ЧМ-2018, сообщает УНН со ссылкой на сайт FourFourTwo.

На вершине рейтинга оказалась Германия со своей домашней формой, стилизованной под одежду “бундестим” образца ЧМ-1990. Второе место заняла форма колумбийской команды. “Бронза” досталась основному комплекту сборной Исландии.

В топ-10 также вошла: гостевой комплект формы Исландии, основной комплект Португалии, основной комплект Нигерии, гостевая Колумбии, домашняя Бразилии, гостевая Южной Кореи и домашняя Испании.

Примечательно, что майки своей сборной английские журналисты поставили на четырнадцатое (запасной комплект) и двадцать четвёртое места. А самой уродливой формой ЧМ-2018 “FourFourTwo” признал основной бельгийский комплект.

Заметим, журналисты FourFourTwo отметили, что 40 процентов комплектов форм участников ЧМ-2018 — белого цвета.