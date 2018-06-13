В новом правительстве Армении состоялась первая отставка

КИЕВ. 13 июня. УНН. Министр труда и социальных вопросов Армении Мане Тандилян покинула свой пост. Об этом сообщает портал Aysor со ссылкой на заявление Тандилян в Facebook, передает УНН.

По ее словам, причиной отставки стал отказ правительства отложить на один год внедрение обязательной накопительной пенсионной системы. “Это не соответствует моему видению пенсионной реформы, поэтому я не могу продолжить работу в качестве министра труда и социальных дел”, — указала Тандилян.

“Реальность такова, что у меня есть идеи, которые не соответствуют видению нынешнего правительства”, — отметила она. До назначения министром Тандилян находилась в оппозиции и поддерживала протесты против проведения пенсионной реформы. Обязательную накопительную пенсионную систему в Армении введут с 1 июля.

Как сообщал УНН, в Евросоюзе заявили о готовности полностью ратифицировать соглашение с Арменией.