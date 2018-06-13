Гвардиола отверг возможность возвращения на пост наставника "Барселоны"

КИЕВ. 13 июня. УНН. Нынешний главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола выразил мнение по поводу возможного возвращения в состав “Барселоны” с которой он начинал тренерский путь, информирует УНН со ссылкой на Sport.es.

“Если говорить о работе тренера, то это не произойдет. Я уже не тот, кем был тогда. Даже „Барселона“ смотрит на меня по-другому. В 2008 году я был в фантастическом возрасте, когда покорял мир. Нам удалось сделать это вместе с несколькими замечательными игроками, молодым президентом Жоан Лапортой, Чики Бегиристайном. Это было поколение потрясающих игроков и лучшего футболиста в мире — Лионеля Месси. Вернусь я в „Барселону“ в качестве президента? Нет, я тренер. Я хорошо разбираюсь в том, что делаю. Нельзя заниматься всем. Когда я закончу с тренерской работой, вы найдете меня играющим в гольф”, — рассказал 47 летний испанец.

Отметим, что Гвардиолае воспитанником каталонского клуба. В качестве футболиста Хосеп начал карьеру и провел 11 сезонов за “блаугранос” (384 проведенные игры). С 2008 по 2012 годы Гвардиола тренировал “сине-гранатовых”. За это время каталонцы выиграли 14 трофеев, в том числе 3 чемпионата Испании и 2 Лиги чемпионов.

Напомним, что в последнем сезоне Гвардиола привел “МС” к победе в АПЛ.

Как сообщал УНН, испанский наставник получил дисквалификацию на первые матчи нового сезона в еврокубке.