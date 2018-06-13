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Гвардиола отверг возможность возвращения на пост наставника "Барселоны"

Гвардиола отверг возможность возвращения на пост наставника "Барселоны"

КИЕВ. 13 июня. УНН. Нынешний главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола выразил мнение по поводу возможного возвращения в состав “Барселоны” с которой он начинал тренерский путь, информирует УНН со ссылкой на Sport.es.

“Если говорить о работе тренера, то это не произойдет. Я уже не тот, кем был тогда. Даже „Барселона“ смотрит на меня по-другому. В 2008 году я был в фантастическом возрасте, когда покорял мир. Нам удалось сделать это вместе с несколькими замечательными игроками, молодым президентом Жоан Лапортой, Чики Бегиристайном. Это было поколение потрясающих игроков и лучшего футболиста в мире — Лионеля Месси. Вернусь я в „Барселону“ в качестве президента? Нет, я тренер. Я хорошо разбираюсь в том, что делаю. Нельзя заниматься всем. Когда я закончу с тренерской работой, вы найдете меня играющим в гольф”, — рассказал 47 летний испанец.

Отметим, что Гвардиолае воспитанником каталонского клуба. В качестве футболиста Хосеп начал карьеру и провел 11 сезонов за “блаугранос” (384 проведенные игры). С 2008 по 2012 годы Гвардиола тренировал “сине-гранатовых”. За это время каталонцы выиграли 14 трофеев, в том числе 3 чемпионата Испании и 2 Лиги чемпионов.

Напомним, что в последнем сезоне Гвардиола привел “МС” к победе в АПЛ.

Как сообщал УНН, испанский наставник получил дисквалификацию на первые матчи нового сезона в еврокубке.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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