Палата общин отвергла поправку о расширении полномочий парламента при реализации Brexit

КИЕВ. 13 июня. УНН. Палата общин британского парламента отвергла поправку в билль о выходе Великобритании из Евросоюза об ограничении полномочий правительства при реализации Brexit. Против внесения соответствующего законодательного изменения выступили 324 депутата, за — 298. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материалы сайта британского парламента.

Предложенная ранее в мае Палатой лордов поправка под номером 19 предусматривает рассмотрение в Палате общин в срок до 30 ноября любого соглашения о Brexit, которого достигнет премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй по итогам переговоров с Брюсселем. В случае принятия ее британский парламент мог получить значительные полномочия в вопросе контроля хода Brexit, а также возможность инициировать проведение очередного референдума в период с 30 ноября по 29 марта 2019 года.

Отклонение парламентариями данной поправки расценивается как значимая победа для британского премьера, поскольку ей в целом удалось преодолеть разногласия внутри Консервативной партии при проведении важного голосования. Тем не менее двое консерваторов нарушили партийную дисциплину и встали на сторону оппозиции, однако их потеря была компенсирована пятью голосами в поддержку правительства со стороны депутатов оппозиционной Лейбористской партии, в которой также есть сторонники и противники Brexit. Местные СМИ отмечают, что Мэй пришлось пойти на уступки и провести встречу с 15-20 проевропейски настроенными консерваторами, чтобы убедить их встать на сторону правительства. “Мы разговаривали сегодня с премьер-министром перед проведением первого раунда голосования”, — сказал сторонник сохранения Великобритании в ЕС депутат Стивен Хаммонд, указав, что он “полностью доверяет” заверениям премьера.

Билль о Brexit вернулся во вторник в Палату общин после трех чтений в верхней палате парламента — Палате лордов. Народные представители рассмотрели некоторые из 15 поправок, предложенных ранее их неизбираемыми коллегами-лордами. Парламентарии отклонили все противоречащие правительственному курсу предложения, приняв при этом без голосования поправку по Северной Ирландии, требующую не допустить появления границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после выхода Великобритании из ЕС.

Как сообщал УНН, британский министр по делам Brexit разработал компромиссный план по границе с Ирландией.