СМИ: политические блоки "Саирун" и "Фатх" объявили о создании коалиции в парламенте Ирака

КИЕВ. 13 июня. УНН. Политические блоки “Саирун” и “Фатх”, которые победили на выборах в парламент Ирака объявили о создании коалиции большинства. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление лидера “Саирун” шиитского проповедника Муктады ас-Садра, информирует УНН.

По итогам выборов в парламент список ас-Садра получил 54 депутатских мандата, 47 мест получил альянс “Фатх” во главе с экс-министром транспорта и одним из командиров шиитского народного ополчения “Аль-Хашд аш-Шааби” Хади аль-Амири.

Ранее шиитский лидер заявил о предварительной договоренности об объединении с блоками “Аль-Ватания” (21 мандат) вице-президента Айяда Алауи и “Хикма” (19 мандатов) другого влиятельного лидера шиитов Аммара аль-Хакима.

Как сообщал УНН, тем временем, премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абаде считает, что пожар на складе в Багдаде, где хранились бюллетени с парламентских выборов, произошел в результате заговора и направлен на подрыв демократических процессов в стране. В свою очередь, спикер парламента Ирака Салим аль-Джабури настаивает на проведении повторных выборов в высший законодательный орган страны.