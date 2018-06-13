Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 13 июня 2018 06:48
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Пока вопрос Крыма не будет решен, Россия не присоединится к G7 - посол Канады
Пока вопрос Крыма не будет решен, Россия не присоединится к G7 - посол Канады
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5595
Версия для печати

СМИ: политические блоки "Саирун" и "Фатх" объявили о создании коалиции в парламенте Ирака

СМИ: политические блоки "Саирун" и "Фатх" объявили о создании коалиции в парламенте Ирака

КИЕВ. 13 июня. УНН. Политические блоки “Саирун” и “Фатх”, которые победили на выборах в парламент Ирака объявили о создании коалиции большинства. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление лидера “Саирун” шиитского проповедника Муктады ас-Садра, информирует УНН.

По итогам выборов в парламент список ас-Садра получил 54 депутатских мандата, 47 мест получил альянс “Фатх” во главе с экс-министром транспорта и одним из командиров шиитского народного ополчения “Аль-Хашд аш-Шааби” Хади аль-Амири.

Ранее шиитский лидер заявил о предварительной договоренности об объединении с блоками “Аль-Ватания” (21 мандат) вице-президента Айяда Алауи и “Хикма” (19 мандатов) другого влиятельного лидера шиитов Аммара аль-Хакима.

Как сообщал УНН, тем временем, премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абаде считает, что пожар на складе в Багдаде, где хранились бюллетени с парламентских выборов, произошел в результате заговора и направлен на подрыв демократических процессов в стране. В свою очередь, спикер парламента Ирака Салим аль-Джабури настаивает на проведении повторных выборов в высший законодательный орган страны.

Источник: УНН
Теги: Ирак, парламент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.