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Двадцать пять фехтовальщиков представят Украину на ЧЕ в Сербии

Двадцать пять фехтовальщиков представят Украину на ЧЕ в Сербии

КИЕВ. 13 июня. УНН. С 16 по 21 июня в Новом Саде (Сербия) состоятся соревнования чемпионата Европы по фехтованию с участием украинцев, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Украина будет представлена ​​мужскими и женскими командами в рапире, шпаге и сабле:

Мужчины (рапира): Дмитрий Чучукало, Ростислав Герцик, Андрей Погребняк, Клод Юнес

Мужчины (шпага): Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Владимир Станкевич, Роман Свичкар

Мужчины (сабля): Дмитрий Пундик, Алексей Стаценко, Юрий Цап, Андрей Ягодка

Женщины (сабля) Юлия Бакастова, Ольга Харлан, Алина Комащук, Ольга Жовнир, Елена Воронина

Женщины (рапира): Екатерина Ченцова, Анастасия Московская, Александра Сенюта, Анна Тараненко

Женщины (шпага): Фейба Бежура, Елена Кривицкая, Ксения Пантелеева, Анфиса Почкалова.

Примечательно, что на предыдущей европейском первенстве 2017 года в Тбилиси Украинская мужская сборная по шпаге завоевала “серебро”.

Источник: УНН
Теги: спорт, чемпионат Европы, фехтование
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