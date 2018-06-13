Британский министр призвал парламентариев не подрывать ход переговоров по Brexit
КИЕВ. 13 июня. УНН. Британский министр по вопросам выхода страны из ЕС Дэвид Дэвис призвал членов парламента Соединенного Королевства не подрывать поправками в билль о Brexit ходе переговоров. Об этом во вторник сообщила пресс-служба возглавляемого им ведомства, передает УНН.
“Министр по вопросам Brexit установил три критерия, которым должна соответствовать любая новая поправка: не подрывать переговоры, не изменять конституционную роль парламента и правительства при заключении международных договоров и уважать результат референдума. Мы не согласимся с тем, чтобы Палата общин связывала руки правительства на переговорах”, — сказал пресс-секретарь ведомства.
Как сообщал УНН, Палата общин британского парламента отвергла поправку в билль о выходе Великобритании из Евросоюза об ограничении полномочий правительства при реализации Brexit. Против внесения соответствующего законодательного изменения выступили 324 депутата, за — 298.