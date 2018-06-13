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Жертвами извержения вулкана в Гватемале стали 27 детей

Жертвами извержения вулкана в Гватемале стали 27 детей

КИЕВ. 13 июня. УНН. Не менее 27 детей погибли во время извержения вулкана Фуэго в Гватемале 3 июня, еще несколько десятков пропали без вести. Об этом сообщает местное издание Prensa Libre со ссылкой на министра образования республики Оскара Уго Лопеса Риваса, передает УНН.

По его словам, в школе деревни Сан-Мигель-Лос-Лотес в департаменте Эскуинтла, которая была уничтожена при извержении, обучались 173 ребенка. Из них 27 погибли и уже были опознаны, при этом еще 35 человек считаются пропавшими без вести.

Число жертв извержения Фуэго приблизилось к 120, порядка 200 человек считаются пропавшими без вести. В то же время те, кто ищут своих близких после трагедии, считают, что пропали сотни людей. Последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго затронули более 1,7 млн человек.

Источник: УНН
Теги: погибшие, вулканы, извержение
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