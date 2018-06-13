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МИД Албании: Афины и Скопье сделали шаг на пути к евроатлантической интеграции Балкан

МИД Албании: Афины и Скопье сделали шаг на пути к евроатлантической интеграции Балкан

КИЕВ. 13 июня. УНН. Министр иностранных дел Албании Дитмир Бушати во вторник заявил, что Афины и Скопье, достигнув соглашения в споре о наименовании Республики Македония (РМ), сделали шаг на пути к евроатлантической интеграции всего балканского региона. Соответствующее заявление глава албанского внешнеполитического ведомства опубликовал в Twitter, передает УНН.

“Это прокладывает путь не только одной стране, но и всему региону к евроатлантической семье, — написал Бушати, назвав достигнутое соглашение историческим. — Несмотря на трудности, дипломатия показала, что она работает”.

“Два прогрессивных лидера соседних стран сегодня вошли в историю и дали понять Европейскому союзу и всему миру, что обладают стремлением и волей, необходимой для преодоления существовавших препятствий и нахождения единой платформы для выстраивания будущего, — заявил в свою очередь председатель Совета министров Албании Эди Рама. — Зоран Заев и Алексис Ципрас достойны уважения. Балканы теперь — более безопасное место”.

Как сообщал УНН, премьер Македонии рассказал , какое название для его страны согласовали с Грецией.

Источник: УНН
Теги: Греция, Македония
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