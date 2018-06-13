Футболистки сборной Украины победили лидера отбора к ЧМ-2019

КИЕВ. 13 июня. УНН. Женская сборная Украины нанесла первое поражение команде Швеции в квалификационном турнире чемпионата мира 2019 года, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

Как и во встрече с дантчанками, начало игры было за хозяйками, которые забрали мяч под контроль. Постепенно инициатива перешла к шведской сборной, которая начала накатывать волны атак на ворота Екатерины Самсон. Но на 11-й минуте подопечные Ревы провели образцовую скоростную контратаку, которую ударом на технику с левой ноги завершала Овдийчук. Попытка Ольги оказалась слабой, и вратарь шведок Линдаль без проблем ликвидировала угрозу.

В общем, почти всю первую половину встречи зрители были свидетелями тактической игры. Украинки пытались сохранять компактность, не оставлять много пространства между линиями и действовать преимущественно вторым номером. Титулованные шведки на правах фаворитов разыгрывали позиционные атаки, которые, правда, почти не несли опасности воротам Самсон. А на 41-й минуте стадион безумно приветствовал взятия ворот Линдаль: Андрухив прорвалась с правого фланга в центр, отдал передачу на свободную Апанащенко, и капитан хозяек, технически переиграв защитника, бильярдным ударом отправила мяч в дальний нижний угол.

Конечно, команду Герхардссона ход событий отнюдь не устраивал, ведь Швеция еще ни разу не теряла очков в матчах отбора чемпионата мира-2019. На 56-й минуте гости разыграли комбинацию левым флангом, последовала передача в район 11-метровой отметки, но Асллани пробила чуть выше ворот.

На 70-й минуте во вратарской площадке украинок возник настоящий пожар, в ходе которого наши защитники заблокировали удары сразу нескольких шведских футболисток, а Фолькессон пробила прямо в руки голкиперу. За 10 минут уже украински разогнали контратаку, которую завершала Овдийчук — вратарь парировала удар вингера. Чуть позже Линдаль еще раз спасла свою команду от неприятностей, когда опасный удар наносила Андрухив.

Последние мгновения игры прошли в непрерывной осаде украинских ворот, но наши девушки выдержали давление грозных шведок и получили положительный результат — 1:0.

Стоит отметить, что в другом матче группы 4 отборочного раунда ЧМ-2019 Дания победила Венгрию — 5:1.

Вашему вниманию турнирное положение в группе 4: 1 ступень Швеция — 15 очков (6 матчей), 2-я Дания — 15 (6), 3-я Украина — 10 (6), 4-Венгрия — 4 (7), 5-Хорватия — 2 (7).