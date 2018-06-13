Минюст США предъявил обвинения пяти россиянам за поставки авиатоплива в Сирию

КИЕВ. 13 июня. УНН. Министерство юстиции США предъявило во вторник обвинения пяти сотрудникам российской компании "Совфрахт" за поставки авиатоплива в Сирию в нарушение санкций, введенных американскими властями по этой арабской страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ведомства.

Как отмечается в распространенном минюстом заявлении, обвинения предъявлены в суде столичного округа Колумбия Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмелковой. Им вменяется в вину “сговор с целью обойти американские экономические санкции в отношении Сирии, а также осуществление денежных переводов в Сирию в долларах без получения на то разрешения министерства финансов США”.

По словам помощника генерального прокурора США Джона Демерса, по этому делу вместе с россиянами проходят еще “трое сирийцев — Ясер Насер, представляющий интересы „Совфрахта“ в Сирии, а также Фарид Битар и Гэбриел Битар — инспекторы в порте города Банияс”. “Ответчики предположительно вступили в сговор с тем, чтобы обойти введенные Соединенными Штатами санкции в отношении Сирии, — указал он. — Предъявленные им обвинения показывают, что мы будем проводить расследования и наказывать за нарушения экономических санкций США, в том числе за использование нашей финансовой системы в целях обеспечения деятельности лиц, находящихся под санкциями”.

В заявлении минюста утверждается, что сотрудники “Совфрахта”, “используя подставные компании и поддельные судовые реестры”, поставляли авиатопливо в Сирию “с помощью танкеров, принадлежащих российской компании “Транспетрочарт”. Кроме того, в документе отмечается, что они “осуществляли денежные переводы в долларах, прибегая к услугам американской финансовой системы”. Это продолжалось даже после того, как в сентябре 2016 года минфин США включил “Совфрахт” в свои черные списки “за нарушения санкций, введенных против России за Крым” и запретил этой компании переводить через банки средства в долларах без разрешения минфина США даже в том случае, когда речь не идет о поставках товаров в Сирию, отметил минюст. Например, 11 мая 2017 года минфин США заблокировал два денежных перевода на общую сумму 2,96 млн долларов, “которые „Совфрахт“ осуществил через США за доставку авиатоплива в Сирию”, указывается в заявлении.

Минюст признает, что эти обвинения еще должны быть доказаны в суде. В то же время в заявлении говорится, что ответчики могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до 25 лет и денежным штрафам.