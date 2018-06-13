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На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

КИЕВ. 13 июня. УНН. Национальный банк Украины на 12 июня 2018 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 13 июня установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1088.925998;

Серебро — 14.057141;

Платина — 759.891369;

Палладий — 854.668095.

По сравнению с 12 июня курс всех металлов — вырос.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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