Официальный курс гривны установлен на уровне 26,08 грн/доллар

КИЕВ. 13 июня. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,08 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

аким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 июня установлены на таком уровне:

26,087490 грн за доллар;

30,751933 грн за евро;

0,418450 грн за российский рубль;

34,876023 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 12 июня курс всех валют, кроме рубля (курс которого вырос) — снизился.