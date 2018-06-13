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Среда, 13 июня 2018, 06:37 • Алексей Супрун • 1155
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,08 грн/доллар
КИЕВ. 13 июня. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,08 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
аким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 июня установлены на таком уровне:
26,087490 грн за доллар;
30,751933 грн за евро;
0,418450 грн за российский рубль;
34,876023 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 12 июня курс всех валют, кроме рубля (курс которого вырос) — снизился.
Источник: УНН