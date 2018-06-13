Тренер сборной Испании возглавит мадридский "Реал"

КИЕВ. 13 июня. УНН. Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги получил должность главного тренера мадридского "Реала", сообщает УНН со ссылкой на сайт "галактикос".

Контракт с 51-летним испанским специалистом уже подписан. Соглашение рассчитано на три года.

Отмечается, что Лопетеги присоединится к "королевскому клубу" сразу после выступления сборной Испании на чемпионате мира независимо от будущих результатов сборной.

Заметим, что в конце мая специалист подписал новое соглашение с Футбольной федерацией Испании, рассчитанную до 2020 года. Во главе сборной Испании он с 2016 года. За это время "Фурия Роха" за 18 матчей под его руководством не проиграла ни разу, получив 13 побед.

Напомним, что после победы на третьей подряд Лиги чемпионов Зинедин Зидан решил оставить пост тренера "Реала".