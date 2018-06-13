Норвегия просит США разместить больше морских пехотинцев ближе к границе с РФ

КИЕВ. 13 июня. УНН. Норвегия попросит Соединенные Штаты более чем вдвое увеличить количество американских морских пехотинцев в стране и разместить их ближе к границе с Россией, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, в Осло все больше обеспокоены Россией после ее аннексии Крыма в 2014 году.

Около 330 американских морских пехотинцев, которые впервые прибыли в Норвегию в январе 2017 года для подготовки к боевым действиям в зимних условиях, планировали покинуть страну в конце этого года. Это первые иностранные войска, которые были размещены в стране НАТО - Норвегии - со времен Второй мировой войны.

О намерении обратиться к США объявили 12 июня министры иностранных дел и обороны Норвегии.

Министр иностранных дел Ине Эриксен Сурейде сообщила, что решение об увеличении присутствия американских военных не предусматривает создание постоянной базы США.

По ее словам, Осло попросит Вашингтон отправить 700 морских пехотинцев со следующего года. Дополнительные подразделения должны располагаться ближе к границе с Россией внутри губернии Тромс в Норвежской Арктике, а не в центральной части Норвегии.

В апреле Норвегия заявляла, что не рассматривает Москву как военную угрозу. Но она отметила, что Осло видит вызовы в том, как Россия развивалась не только в военной сфере, но и в сферах гражданского общества, верховенства права и демократии.

Российское посольство в Осло комментариев не предоставило.

Как сообщал УНН, Пентагон представил Норвегии план по созданию в скандинавской стране инфраструктуры для базирования четырех истребителей ВВС США.