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Песков: Путин был бы рад видеть Трампа на ЧМ-2018

Песков: Путин был бы рад видеть Трампа на ЧМ-2018

КИЕВ. 13 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп, так же как и лидеры других государств, является желанным гостем на чемпионате мира по футболу в России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Президент РФ Владимир Путин говорил, что он будет рад видеть всех гостей у нас в Москве и, конечно, это относится и к гостям из США на высшем уровне", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли Дональд Трамп быть приглашенным в Москву как гость чемпионата мира.

Как сообщал УНН, французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил карикатуру на президента Российской Федерации Владимира Путина на обложку номера о чемпионате мира-2018 по футболу.

Напомним, к бойкоту чемпионата мира по футболу, который завтра стартует в России присоединились, в частности, частично Великобритания, Исландия, Австралия, Польша. При этом не исключили посещения мундиаля при определенных обстоятельствах канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Призывать к бойкоту ЧМ-2018 может и Европарламент.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Президент, Футбол
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