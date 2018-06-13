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В Кабмине хотят усилить ответственность за невыполнение закона "маски-шоу стоп"

В Кабмине хотят усилить ответственность за невыполнение закона "маски-шоу стоп"

КИЕВ. 13 июня. УНН. Сегодня Кабинет министров утвердит закон о внесении изменений в закон "маски-шоу стоп". Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, корреспондент УНН.

"Проводил очередное заседание комиссии "маски-шоу стоп". Есть регионы, в которых все решения суда по обыскам бизнеса, все происходит в соответствии с законом. Но в некоторых регионах лишь 20-30% решений происходит со соблюдением процедуры. Поэтому сегодня мы внесем изменения и будем предлагать парламенту поддержать правительственный закон об изменениях в закон "маски-шоу стоп". Они будут усиливать ответственность правоохранителей за нарушение этих норм", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНН, 1 декабря Президент Петр Порошенко подписал закон о запрете так называемых "маски-шоу", который, в частности, предусматривает запрет необоснованно изымать документы и серверы во время обысков.

Источник: УНН
Теги: обыск, Кабмин
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