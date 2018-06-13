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В Житомирской области в результате ДТП перевернулся микроавтобус: есть травмированные

В Житомирской области в результате ДТП перевернулся микроавтобус: есть травмированные

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 13.40 на 146 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Каменки. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, 54-летний житель г. Сумы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с отбойником, в результате чего автомобиль перевернулся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП Житомирской области.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля и его пассажиры: 52 и 45-летняя жительницы г. Сум и 44-летняя жительница Сумской области. Все они были доставлены в лечебные учреждения г.. Житомира.

Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Как сообщал УНН, во Львове, на улице Варшавской автомобиль патрульной полиции совершил наезд на пешехода.

Источник: УНН
Теги: ДТП, полиция, Житомир и Житомирская область, пострадавшие
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