В Житомирской области в результате ДТП перевернулся микроавтобус: есть травмированные

КИЕВ. 13 июня. УНН. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 13.40 на 146 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Каменки. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, 54-летний житель г. Сумы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с отбойником, в результате чего автомобиль перевернулся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП Житомирской области.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля и его пассажиры: 52 и 45-летняя жительницы г. Сум и 44-летняя жительница Сумской области. Все они были доставлены в лечебные учреждения г.. Житомира.



Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.



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