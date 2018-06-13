СМИ: НАБУ расследует возможное незаконное обогащение замглавы АП
КИЕВ. 13 июня. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможное незаконное обогащение заместителя главы Администрации Президента Украины. Об этом со ссылкой на информацию НАБУ сообщает Радио Свобода, передает УНН.
"Начиная с 15 февраля 2018 года, детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации Президента Украины. Все материалы и обращения по этой теме, поступившие после 15 февраля, приобщаются к материалам указанного уголовного производства с целью их проверки в пределах досудебного расследования по данному факту, о чем заявители уведомляются письменно", - говорится в озвученных НАБУ данных журналистам одного из проектов издания.
Указано, что "по данным СМИ, речь идет об Алексее Филатова, который занимает должность заместителя главы Администрации Президента с июля 2014 года".
Напомним, НАБУ не получало никаких материалов от Онищенко относительно политической коррупции.