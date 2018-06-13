Европарламент в четверг будет голосовать за резолюцию по Сенцову

КИЕВ. 13 июня. УНН. В четверг, 14 июня Европейский парламент должен рассмотреть резолюцию по России, в частности, дела украинского режиссера, политзаключенного РФ Олега Сенцова, передает УНН со ссылкой на календарный план Европарламента.

Отмечается, что 14 июня на пленарном заседании запланированы изначально дебаты, а позже — голосование по резолюции “Россия, в частности дело украинского политического заключенного Олега Сенцова”.

Темой резолюции указаны основные свободы, права человека и демократия в целом.

Как сообщил ранее на своей странице в Twitter брюссельский журналист “Радио Свободы” Рикард Йозвяк, в этой резолюции Европейский парламент может призвать к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу, который будет принимать Россия.

Напомним, к бойкоту ЧМ по футболу, который завтра стартует в России, присоединились, в частности, частично Великобритания, Исландия, Австралия, Польша. При этом не исключили посещения мундиаля при определенных обстоятельствах канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Призвать к бойкоту ЧМ-2018 может и Европарламент.