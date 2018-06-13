Мужчина заплатил 32 тысяч гривен штрафа за убийство косули

КИЕВ. 13 июня. УНН. Куликовский райсуд Черниговской области взыскал с нарушителя Закона Украины “Об охотничьем хозяйстве и охоте” 32 тысячи гривен за нанесение окружающей среде ущерба из-за запрещенной охоты. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области, передает УНН.

“Иск прокурора о взыскании 32 тысяч гривен за незаконную охоту, в результате которой была убита косуля, удовлетворен судом в полном объеме”, — говорится в сообщении.

Установлено, что в декабре 2017 года на территории Куликовского района виновным лицом в нарушение требований Закона Украины “Об охотничьем хозяйстве и охоте” была осуществлена незаконная охота, во время которой была убита косуля. В результате среде был причинен ущерб в размере 32 тысяч гривен.

В связи с тем, что правонарушитель причиненный незаконными действиями ущерб добровольно не возместил, прокурор обратился в суд о принудительном взыскании с виновного причиненного ущерба.

Благодаря принципиальной позиции прокуратуры решением Куликовского районного суда от 5 июня 2018 года иск прокурора был удовлетворен в полном объеме.

Отмечается, что государственный защитник действовал в интересах Государственной экологической инспекции в Черниговской области.

Напомним, с января 2018 года в Красную книгу Украины был внесен лось. Охота на это животное запрещена законом.