Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 13 июня 2018 14:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
5835
Версия для печати

Мужчина заплатил 32 тысяч гривен штрафа за убийство косули

Мужчина заплатил 32 тысяч гривен штрафа за убийство косули

КИЕВ. 13 июня. УНН. Куликовский райсуд Черниговской области взыскал с нарушителя Закона Украины “Об охотничьем хозяйстве и охоте” 32 тысячи гривен за нанесение окружающей среде ущерба из-за запрещенной охоты. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области, передает УНН.

“Иск прокурора о взыскании 32 тысяч гривен за незаконную охоту, в результате которой была убита косуля, удовлетворен судом в полном объеме”, — говорится в сообщении.

Установлено, что в декабре 2017 года на территории Куликовского района виновным лицом в нарушение требований Закона Украины “Об охотничьем хозяйстве и охоте” была осуществлена незаконная охота, во время которой была убита косуля. В результате среде был причинен ущерб в размере 32 тысяч гривен.

В связи с тем, что правонарушитель причиненный незаконными действиями ущерб добровольно не возместил, прокурор обратился в суд о принудительном взыскании с виновного причиненного ущерба.

Благодаря принципиальной позиции прокуратуры решением Куликовского районного суда от 5 июня 2018 года иск прокурора был удовлетворен в полном объеме.

Отмечается, что государственный защитник действовал в интересах Государственной экологической инспекции в Черниговской области.

Напомним, с января 2018 года в Красную книгу Украины был внесен лось. Охота на это животное запрещена законом.

Источник: УНН
Теги: ущерб, экология, штраф, Чернигов и Черниговская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.