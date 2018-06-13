Правительство упростило использование кассовых аппаратов

КИЕВ. 13 июня. УНН. Правительство упростило для предпринимателей использования кассовых аппаратов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

В частности, Кабмин одобрил проект постановления о запуске реализации экспериментального проекта по регистрации и эксплуатации новейших моделей программных и/или программно-технических комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций, а также внес изменения в Порядок технического обслуживания и ремонта регистраторов расчетных операций.

Как отметила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, мы предлагаем упростить систему регистрации РРО и привлечь инновации в этой сфере - телефоны, планшеты.

"Итак, будут новые программные современные комплексы, простота использования, регистрация будет происходить за один день, по упрощенной форме на основании заявления. Это программное обеспечение будет интегрироваться с любым другим программным обеспечением", - отметила она.

Также, по словам Маркаровой, расшириться перечень имеющихся моделей, которые будут выбирать бизнес для регистрации расчетных операций. Уменьшатся затраты на приобретение, регистрацию и тому подобное.

"Главная цель новых изменений - упрощение ведения бизнеса, улучшение обмена между территориальными отделениями ГФС и получения более адекватной информации, уменьшение теневого сектора и увеличение keshless", - добавила и.о. министра финансов.

Пилотный режим запустят после принятия всей нормативной базы.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что благодаря нововведениям, бизнес сэкономит около 2 млрд на этих дополнительных оплатах за РРО, поскольку сможет полностью отказаться от использования кассовых аппаратов.



Как повидомялв УНН, Национальный банк упростил проведения операций по обмену валют.