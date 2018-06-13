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Правительство упростило использование кассовых аппаратов

Правительство упростило использование кассовых аппаратов

КИЕВ. 13 июня. УНН. Правительство упростило для предпринимателей использования кассовых аппаратов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

В частности, Кабмин одобрил проект постановления о запуске реализации экспериментального проекта по регистрации и эксплуатации новейших моделей программных и/или программно-технических комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций, а также внес изменения в Порядок технического обслуживания и ремонта регистраторов расчетных операций.

Как отметила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, мы предлагаем упростить систему регистрации РРО и привлечь инновации в этой сфере - телефоны, планшеты.

"Итак, будут новые программные современные комплексы, простота использования, регистрация будет происходить за один день, по упрощенной форме на основании заявления. Это программное обеспечение будет интегрироваться с любым другим программным обеспечением", - отметила она.

Также, по словам Маркаровой, расшириться перечень имеющихся моделей, которые будут выбирать бизнес для регистрации расчетных операций. Уменьшатся затраты на приобретение, регистрацию и тому подобное.

"Главная цель новых изменений - упрощение ведения бизнеса, улучшение обмена между территориальными отделениями ГФС и получения более адекватной информации, уменьшение теневого сектора и увеличение keshless", - добавила и.о. министра финансов.

Пилотный режим запустят после принятия всей нормативной базы.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что благодаря нововведениям, бизнес сэкономит около 2 млрд на этих дополнительных оплатах за РРО, поскольку сможет полностью отказаться от использования кассовых аппаратов.

Как повидомялв УНН, Национальный банк упростил проведения операций по обмену валют.

Источник: УНН
Теги: экономика, Кабмин, бизнес, кассовые аппараты
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