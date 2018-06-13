С начала года бизнес-омбудсмену подано 109 жалоб на незаконные действия силовиков - Минюст

КИЕВ. 13 июня. УНН. С начала года было подано около 109 жалоб в офис бизнес-омбудсмена, касающихся незаконных действий правоохранительных органов, 60% из которых касаются противоправных действий за период до вступления в силу закона "маски шоу стоп". Об этом во время заседания правительства заявил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент УНН.

"Напомню всем ту позорную статистику, которую мы имели по количеству обысков за последние 4 года, что на конец 2017 года составляли 100 тыс. обысков в год по всей территории страны", - сообщил он.



По словам министра, если сравнивать с динамикой расследований экономических преступлений - их количество в тот же период не увеличивалась.



"С начала года было подано около 109 жалоб в офис бизнес-омбудсмена, касающихся незаконных действий правоохранительных органов. Мы можем констатировать, что 60% поданных жалоб касаются противоправных действий за период до вступления в силу закона "Маски шоу стоп"- до 7 декабря прошлого года. Только одна из этих жалоб касается нарушения требований закона "маски шоу стоп", - сообщил он.



Как сообщал УНН, 1 декабря Президент Петр Порошенко подписал закон о запрете так называемых "маски-шоу", который, в частности, предусматривает запрет необоснованно изымать документы и серверы во время обысков.