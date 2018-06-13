Суд начал заседание по делу убийства экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова

КИЕВ. 13 июня. УНН. Шевченковский районный суд Киева начал подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению двух лиц в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает корреспондент УНН.

В этом деле обвиняют Тарасенко Ярослава Николаевича — обвиняемого по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины и Лося Александра Сергеевича — обвиняемого по ч.5 ст .27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины.

Председательствующий судья — Виталий Циктич.

Напомним, 23 марта 2017 года в центре Киева застрелили Дениса Вороненкова и ранил мужчину, который его сопровождал.

10 мая 2018 года прокуратура города Киева сообщила, что завершила расследование по факту убийства Вороненкова.