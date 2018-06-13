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Кабмин поручил Госаудитслужбе проверить АМКУ

Кабмин поручил Госаудитслужбе проверить АМКУ

КИЕВ. 13 июня. УНН. Государственная аудиторская служба проведет проверку в Антимонопольном комитете. Об этом на заседании правительства сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает корреспондент УНН.

"Было ваше поручение. Мы получаем достаточно много жалоб от центральных органов и органов местного самоуправления о том, что есть факты остановки, или отмены, или обжалования процедур закупок. Это приводит к тому, что неэффективно используются средства, не могут в течение года быть построены объекты. В связи с чем подготовлен проект протокольного поручения правительства для того, чтобы Госаудитслужба вместе с другими заинтересованными органами провела комплексную проверку таких фактов", - сказал Саенко.

Итоги проверки представят на заседании правительства.

Как сообщал УНН, правительство поручит Госаудитслужбе провести аудит и проверку деятельности государственных уполномоченных в сфере тендерных закупок.

Источник: УНН
Теги: АМКУ, проверки, Госаудитслужба
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