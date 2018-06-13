Правительство приняло проект закона об изменениях в закон "маски-шоу стоп"

КИЕВ. 13 июня. УНН. Кабинет министров утвердил закон о внесении изменений в закон "маски-шоу стоп". Обновленная версия закона "маски-шоу стоп" будет содержать три важных инновации. Об этом во время заседания правительства заявил министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент УНН.

"Разработанный второй пакет законов, который был представлен на комиссии по защите прав предпринимателей на этой неделе, и этот пакет законов имеет четкую акцентуации внимания - это персональная ответственность милиционера, допустившего нарушение прав предпринимателя", - сказал он.



По словам Петренко, в данном пакете законов предлагается несколько новаций.



"Первая новация - мы отходим от принципа, коллективной безответственности за незаконные следственные действия. Теперь есть четкий механизм, чтобы зафиксировать действия конкретного чиновника, следователя или прокурора. Если пострадавший считает, что во время обыска были нарушены его права, то лицо подает жалобу в суд. Она будет рассматриваться в течение 15 дней, после чего суд обязан назначить служебное расследование по месту результатам этого служебного расследования и решения суда правоохранитель может быть привлечен к дисциплинарной и имущественной ответственности", - пояснил министр.



По второй инновации: по словам Петренко, в действующем законодательстве были установлены ограничительные сроки на взыскание убытков предпринимателям от правоохранительных органов в 6 месяцев.



"Мы делаем еще одну инновацию, которая позволяет без сроков давности, в случае, если будут зафиксированы противоправные действия правоохранителей относительно незаконных обысков, изъятия материалов и техники, обращаться к государству с иском о взыскании материального ущерба", - рассказал он.



"Еще одна инновация - когда есть явные нарушения со стороны следователя со стороны прокурора ... Сейчас мы позволяем пострадавшему - это может быть предприниматель или физическое лицо - обжаловать такие незаконные действия в суде. Так же мы даем возможность в случае, если дело рассматривается годами, подавать соответствующую жалобу в суд о беспочвенности затягивание уголовного производства", - подчеркнул Петренко.



Как сообщал УНН, с начала года было подано около 109 жалоб в офис бизнес-омбудсмена, касающихся незаконных действий правоохранительных органов, 60% из которых касаются противоправных действий за период до вступления в силу закона "маски шоу стоп".