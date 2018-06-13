Цены на рынке жилой недвижимости стабилизировались впервые за последние годы - НБУ

КИЕВ. 13 июня. УНН. Впервые за последние четыре года цены на рынке жилой недвижимости стабилизировались. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности за июнь 2018 года, пишет УНН.

"На рынке жилья цены стабилизировались впервые за последние четыре года. Предложение продолжает расти, хотя есть основания ожидать его замедления. Ипотечное кредитование активизируется, но его объемы пока недостаточны и не влияют на спрос", - говорится в отчете по жилой недвижимости.

НБУ напомнил, что в 2017 году объем введенного в эксплуатацию жилья в многоквартирных домах в Украине вырос на 13% г/г и составил 5,9 млн кв. м. По количеству построенных квартир на 1000 человек населения в прошлом году Украина опередила ЕС (2,9 по сравнению с 2,8), одновременно по уровню обеспеченности жильем она все еще уступает (менее 400 квартир на 1000 человек населения по сравнению с 486 в Евросоюзе).

В то же время, в отчете отмечается, что в прошлом году снизилось количество выданных разрешений на новое строительство, что может свидетельствовать о некотором замедлении роста нового строительства.

Отметим, что по данным Госстатистики, с начала 2018 года по состоянию на март выдано документов на строительство 104 043 квадратных метров жилых площадей.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" в 2017 году ввел в эксплуатацию более 300 тысяч квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, которые уже возводятся, компания в 2018 году взялась за семь новых.