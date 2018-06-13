ГПУ завершила специальное расследование по "делу Клименко"

КИЕВ. 13 июня. УНН. Главная военная прокуратура завершила специальное досудебное расследование в отношении 6 бывших должностных лиц налоговых органов, которые в течение 2012-2013 годов во времена администрации Виктора Януковича завладели средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 миллиарда гривен. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины, передает УНН.

“Расследованием установлено, что подозреваемые в период 2012 −2013 годов, находясь в составе возглавляемой В.Януковичем преступной организации, в состав которой входил в том числе бывший министр доходов и сборов Украины, занимая руководящие должности в органах налоговой службы, действуя из корыстных побуждений путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладели средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере путем незаконного возмещения из государственного бюджета Украины НДС на счета 3 фиктивных предприятий”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, специальное досудебное расследование (заочное расследование в соответствии с требованиями главы 24-1 УПК Украины) уголовного производства по подозрению 6 бывших должностных лиц налоговых органов в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины (участие в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, причинившее тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах, и преступления небольшой тяжести в сфере служебной деятельности) было завершено 11 июня 2018 года.

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По данным ГПУ, для осуществления специального досудебного расследования в соответствии с требованиями УПК Украины, с учетом особенностей предусмотренных ст. 297-5 УПК Украины, орган досудебного расследования 17 мая 2018 года получил необходимое разрешение суда.

Отмечается, что стороне защиты сообщено о завершении досудебного расследования. В соответствии с требованием ст. 290 УПК Украины и после этого обвинительный акт в отношении указанных подозреваемых будет передан в суд.

Как уточняет ГПУ, всего по схеме незаконного возмещения из госбюджета Украины НДС было 16 подозреваемых из числа должностных лиц налоговых органов. В настоящее время по 3 лицам вынесены обвинительные приговоры суда; по 6 обвиняемым обвинительные акты находятся на рассмотрении в суде; по 7 подозреваемым, в том числе бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко, — досудебное расследование завершено и выполняются требования ст. 290 УПК Украины.

Напомним, 20 марта ГПУ обнародовала подробности “дела Клименко”.