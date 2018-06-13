Правительство создало Совет по вопросам торговли и устойчивого развития

КИЕВ. 13 июня. УНН. Сегодня по предложению Минэкономразвития Кабинет Министров Украины создал Совет по вопросам торговли и устойчивого развития. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Задачей Совета является организация работы Консультативного группы по вопросам торговли и устойчивого развития в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации Украина-ЕС по поддержке гражданского общества, торговли и устойчивого развития. Главной задачей Консультативного группы станет мониторинг внедрения и соблюдения четкой реализации мероприятий, охваченных главой 13 "Торговля и устойчивое развитие".



Совет по торговле и устойчивому развитию должен также обеспечить отбор кандидатов в группу экспертов, которые будут работать над повышением эффективности разработки решений по устранению возможных законодательных трудностей в ходе имплементации соответствующих положений Соглашения об ассоциации Украина-ЕС по поддержке торговли и устойчивого развития.



В состав Совета по торговле и устойчивому развитию войдут представители органов государственной власти и гражданского общества.



Совет возглавит заместитель Министра экономического развития и торговли Украины - Торговый представитель Украины Наталья Никольская.

Как сообщал УНН, Кабинет министров утвердил закон о внесении изменений в закон "маски-шоу стоп". Обновленная версия закона "маски-шоу стоп" будет содержать три важных инновации. Об этом во время заседания правительства заявил министр юстиции Павел Петренко.