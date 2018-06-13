Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 13 июня 2018 14:58
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
4230
Версия для печати

Правительство создало Совет по вопросам торговли и устойчивого развития

Правительство создало Совет по вопросам торговли и устойчивого развития

КИЕВ. 13 июня. УНН. Сегодня по предложению Минэкономразвития Кабинет Министров Украины создал Совет по вопросам торговли и устойчивого развития. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Задачей Совета является организация работы Консультативного группы по вопросам торговли и устойчивого развития в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации Украина-ЕС по поддержке гражданского общества, торговли и устойчивого развития. Главной задачей Консультативного группы станет мониторинг внедрения и соблюдения четкой реализации мероприятий, охваченных главой 13 "Торговля и устойчивое развитие".

Совет по торговле и устойчивому развитию должен также обеспечить отбор кандидатов в группу экспертов, которые будут работать над повышением эффективности разработки решений по устранению возможных законодательных трудностей в ходе имплементации соответствующих положений Соглашения об ассоциации Украина-ЕС по поддержке торговли и устойчивого развития.

В состав Совета по торговле и устойчивому развитию войдут представители органов государственной власти и гражданского общества.

Совет возглавит заместитель Министра экономического развития и торговли Украины - Торговый представитель Украины Наталья Никольская.

Как сообщал УНН, Кабинет министров утвердил закон о внесении изменений в закон "маски-шоу стоп". Обновленная версия закона "маски-шоу стоп" будет содержать три важных инновации. Об этом во время заседания правительства заявил министр юстиции Павел Петренко.

Источник: УНН
Теги: экономика, правительство, Кабинет министров, совет, торговля
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.