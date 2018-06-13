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Российское командование на Донбассе активизировало подготовку к применению артиллерии - разведка

Российское командование на Донбассе активизировало подготовку к применению артиллерии - разведка

КИЕВ, 13 июня. УНН. Российское командование на Донбассе активизировало подготовку к применению артиллерийских подразделений. Об этом со ссылкой на данные разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.

"Командование российско-оккупационных войск активизировало подготовку к применению артиллерийских подразделений. В частности, на полигонах временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей существенно возросла интенсивность проведения практических стрельб из реактивных систем залпового огня "Град", а также из артиллерии 152 калибра. Кроме того, враг увеличил количество артиллерийских расчетов, которые привлекаются к дежурству на передовых позициях соединения и части так называемого 1 и 2 АК российско-оккупационных войск", - сообщил Мотузяник.

В то же время, по информации разведки, противник усилил ведения разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов на Новоайдарском, Славянском, Волоновашськом и Мариупольском направлении.

Напомним, пророссийские боевики на Донбассе получили право обстреливать позиции Вооруженных сил Украины без разрешения руководства.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Донбасс, боевики, разведка, ООС
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