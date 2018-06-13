Контактная группа по Донбассу начала заседания в Минске

КИЕВ. 13 июня. УНН. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседания в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского представителя в ТКГ Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила она.

Ранее сегодня начали заседание в Минске рабочие подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщал УНН, в начале мая украинская гуманитарная подгруппа ТКГ в Минске заявила о готовности передать России 23 заключенных в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах.

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях.