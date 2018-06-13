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Тренера сборной Испании уволили за сутки до начала ЧМ-2018

Тренера сборной Испании уволили за сутки до начала ЧМ-2018

Хулен Лопетеги

КИЕВ. 13 июня. УНН. Хулен Лопетеги был уволен с поста главного тренера сборной Испании по футболу через день после назначения его наставником мадридского "Реала" и за сутки до начала чемпионата мира-2018, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Лопетеги подписал с “Реалом” соглашение сроком на три года, поэтому было решено, что при таких обстоятельствах ему было бы нецелесообразно продолжать тренировать испанцев.

Президент испанской футбольной ассоциации Луис Рубилес должен был присутствовать на конгрессе FIFA в Москве в среду, но во вторник вечером прилетел на тренировочную базу Испании поздно вечером, чтобы разобраться с этим вопросом.

По его словам, сейчас решается, кто займет место Лопетеги.

“Мы работаем над этим. Когда мы узнаем, мы скажем вам. Я говорил с игроками, и я могу гарантировать, что они будут делать все, вместе с новым тренером, чтобы команда прошла как можно дальше. Победа очень важна, тренер очень важен, но прежде всего надо действовать правильно. Возможно, сейчас это сложно, но, в конце концов, это сделает нас сильнее”, — сказал Рубилес.

“Я взял самолет и вернулся из Москвы, пропустил голосование по следующему чемпионату мира, чтобы быть здесь. Мы должны были отреагировать, я знаю, что, что бы я ни делал, меня будут критиковать, я согласен с этим”, — добавил он.

В пятницу вечером Испания сыграет свой первый матч против Португалии.

Как сообщал УНН, Лопетеги планировал присоединиться к “королевскому клубу” сразу после выступления сборной Испании на чемпионате мира независимо от будущих результатов сборной.

Источник: УНН
Теги: футбол, Испания, тренер
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