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Внедорожник скатился со склона на столичной Пейзажной аллее

Внедорожник скатился со склона на столичной Пейзажной аллее

КИЕВ. 13 июня. УНН. Очевидцы сняли, как в Киеве на Пейзажной аллее внедорожник скатился вниз по склону. Соответствующее видео обнародовали на видеохостинге YouTube, передает УНН.

На видеоролике видно, как автомобиль с поднятой крышкой моторного отсека и включенными фарами съехал со склона.

Как указано в подписи к видео, инцидент произошел вечером 12 июня. Уточняется, что речь идет о внедорожнике Hyundai Tucson, который был неуправляемым. Отмечается, что автомобиль съехал со склона и врезался в гаражи. Сообщается, что люди не пострадали.

Напомним, на Закарпатье лесовоз сбил 8-летнего велосипедиста.

Источник: УНН
Теги: Киев, автомобили
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