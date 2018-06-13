Внедорожник скатился со склона на столичной Пейзажной аллее

КИЕВ. 13 июня. УНН. Очевидцы сняли, как в Киеве на Пейзажной аллее внедорожник скатился вниз по склону. Соответствующее видео обнародовали на видеохостинге YouTube, передает УНН.

На видеоролике видно, как автомобиль с поднятой крышкой моторного отсека и включенными фарами съехал со склона.

Как указано в подписи к видео, инцидент произошел вечером 12 июня. Уточняется, что речь идет о внедорожнике Hyundai Tucson, который был неуправляемым. Отмечается, что автомобиль съехал со склона и врезался в гаражи. Сообщается, что люди не пострадали.

Напомним, на Закарпатье лесовоз сбил 8-летнего велосипедиста.