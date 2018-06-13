Группу рэкетиров ликвидировали в Хмельницком

КИЕВ. 13 июня. УНН. Сотрудники СБУ обезвредили в Хмельницком организованную преступную группировку, которая занималась вымогательством денег у граждан. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Правоохранители установили, что в состав банды входило четверо жителей областного центра, один из которых был ранее судим за совершение тяжких преступлений. Злоумышленники, применяя физическое насилие и психологическое давление," выбивали "несуществующие долги у граждан", - говорится в сообщении.



Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства от местного жителя 3 тыс. долл. В случае неуплаты денег рэкетиры угрожали физической расправой. Сотрудники СБУ задержали участников группировки на одной из улиц Хмельницкого при получении очередного "транша" в размере десяти тысяч гривен. Во время обысков в помещениях фигурантов дела правоохранители обнаружили две гранаты РГД. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.



Напомним, на Житомирщине разоблачили четырех должностных лица одного из отделов Государственной экологической инспекции, которые обложили взятками местных экспортеров товаров.



