За массовые отравления в Украине не наказывают - Тригубенко

КИЕВ. 13 июня. УНН. В течение последних трех лет тема массовых отравлений в заведениях питания, в школах, садиках не сходит со страниц СМИ. Постоянные вспышки инфекций уже стали настолько привычными для нас, что соответствующей реакции на них уже никто и не ждет. Об этом в комментарии УНН сказал депутат Сергей Тригубенко.

По его словам, за нарушение санитарных норм и несоблюдение элементарных правил безопасности в Украине никого не наказывают, даже если в результате чьей-то халатности пострадали сотни людей, в том числе и дети.

"Такой "результат" работы контролирующих органов мы получили не за один день. Проблема накапливалась, как "снежный ком", и этому активно способствовали ряд неудачных реформ", - считает политик.

Тригубенко убежден, что власть в лице контролирующих органов и правоохранительных органов так и не смогла найти "золотую середину" построения отношений с бизнесом.

"С одной стороны мы стремимся защитить бизнес от давления и потребности давать взятки, а с другой стороны, мы разрешили все и всем. Разрешили предпринимателям самостоятельно контролировать качество продукции, позволили избегать простых проверок, в конце концов, слабым законодательным полем, мы разрешили им не отвечать за нарушение законов", - пояснил нардеп.

Он добавил, что десять лет назад в среднем фиксировалось около 30-50 вспышек массовых отравлений в год. Сегодня эта цифра достигает значения 200 случаев.

"Есть увеличение минимум в 4 раза. И эта статистика подтверждает, что выбранная Украины модель администрирования продуктового рынка просто не работает", - резюмировал Тригубенко, отметив, что ситуация изменится только тогда, когда" заработает принцип личной ответственности".

Как сообщал УНН, суд так и не наказал виновных в отравлении детей в лагере отдыха "Лазурный".