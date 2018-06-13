Матиос рассказал, когда заработает Госбюро военной юстиции
Анатолий Матиос
КИЕВ. 13 июня. УНН. Государственное бюро военной юстиции может заработать через два месяца после принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта, который уже представлен на рассмотрение. Об этом в эфире "112 Украина" заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.
"Государственное бюро военной юстиции может заработать уже через два месяца после его (законопроекта - ред.) принятия, и не требует дополнительных средств - в государстве они предусмотрены для военной службы правопорядка, которая имеет почти "ноль" полномочий, военной прокуратуре, которую лишили следствия и созданному, неработающему ... Государственному бюро расследований", - сказал Матиос.
При этом он заверил, что не претендует на возглавление этого нового органа.
"Матиос не претендует возглавить этот орган. В этом органе нуждается государство и военный, который должен быть защищен. Чтобы он знал, что о нем заботятся от призыва и к обелиску. Государственное бюро военной юстиции должно быть ангелом-зонтиком, для тех, кто защищает и мечом для тех, кто оступился сознательно или бессознательно", - отметил Матиос.
По его словам, согласно предложениям, изложенным в законопроекте, главу на эту должность должен назначать Верховный главнокомандующий по согласованию с парламентом.
Ранее в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона "О Государственном бюро военной юстиции".
Напомним, с инициативой создания ГБВЮ выступал заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.