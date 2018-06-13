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Пытались сделать селфи: в Португалии двое туристов сорвались с 30-метровой высоты

Пытались сделать селфи: в Португалии двое туристов сорвались с 30-метровой высоты

КИЕВ. 13 июня. УНН. В прибрежном городе Эрисейра (Португалия) супруги погибли в результате несчастного случая во время фотосессии. Об этом сообщает The Sun, передает УНН.

По предварительной информации, туристка из Великобритании и мужчина из Австралии пытались сделать селфи, но выпустили телефон. Когда они наклонились, чтобы поднять его, то потеряли равновесие и упали с набережной стены.

Отмечается, что Эрисейра - популярное среди любителей серфинга место, которое расположено примерно в 30 километрах от Лиссабона.

Тела 40-летнего мужчины и 30-летней женщины обнаружили рано утром 12 июня. На стене следователи нашли телефон, которым они пытались сделать фото.

Полиция также считает, что погибшие были парой.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. Власти Португалии сотрудничают с Лондоном в расследовании инцидента.

Как сообщал УНН, в Запорожье девушка-подросток сорвалась с 10-метровой скалы и осталась жива.

Напомним, в Харькове мужчина во время ремонта кондиционера в гипермаркете не удержался и упал с высоты 2,5 метра.

Источник: УНН
Теги: Португалия, смерть, селфи, туристы, жертвы
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