Пытались сделать селфи: в Португалии двое туристов сорвались с 30-метровой высоты

КИЕВ. 13 июня. УНН. В прибрежном городе Эрисейра (Португалия) супруги погибли в результате несчастного случая во время фотосессии. Об этом сообщает The Sun, передает УНН.

По предварительной информации, туристка из Великобритании и мужчина из Австралии пытались сделать селфи, но выпустили телефон. Когда они наклонились, чтобы поднять его, то потеряли равновесие и упали с набережной стены.

Отмечается, что Эрисейра - популярное среди любителей серфинга место, которое расположено примерно в 30 километрах от Лиссабона.



Тела 40-летнего мужчины и 30-летней женщины обнаружили рано утром 12 июня. На стене следователи нашли телефон, которым они пытались сделать фото.

Полиция также считает, что погибшие были парой.



Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. Власти Португалии сотрудничают с Лондоном в расследовании инцидента.

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