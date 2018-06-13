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Nike отказалась поставить бутсы для сборной Ирана на ЧМ-2018

Nike отказалась поставить бутсы для сборной Ирана на ЧМ-2018

КИЕВ. 13 июня. УНН. Тренер сборной Ирана Карлос Кейруш призвал американскую спортивную компанию Nike извиниться перед его командой после того, как фирма заявила, что не может предоставить футболистам футбольные бутсы на чемпионат мира из-за санкций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

"Санкции США означают, что Nike как американская компания не может поставлять обувь игрокам сборной Ирана на это время", - сказано в заявлении фирмы.

Кейруш, чья команда встретится со сборной Марокко в группе B в пятницу, сообщил, что это ненужное заявление, и попросил ФИФА помочь.

"Это стало источником вдохновения для нас", - сказал он.

"Этот последний комментарий Nike был, по моему личному мнению, лишним заявлением. Все знают о санкциях. Они должны выступить и извиниться, потому что такое высокомерие в отношении 23 мальчиков абсолютно смехотворно и не нужно", - добавил тренер сборной Ирана.

Чемпионат мира-2018 по футболу пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля.

Источник: УНН
Теги: США, футбол, санкции, Иран
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