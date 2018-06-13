В Польше поезд столкнулся с грузовиком: есть жертвы

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Западнопоморском воеводстве Польши пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом переезде. Авария произошла около 13.00. Водитель грузовика погиб, ранения получили 28 человек, среди них машинист поезда и семеро детей. Об этом сообщает RMF24, передает УНН.

Грузовик, перевозивший дерево столкнулась с пассажирским поездом, который следовал из Щецина в Зелена-Гуры.



В результате столкновения также была повреждена колея и и тяговая подстанция. Движение на участке железной дороги, где произошла авария, закрыли и организовали автобусы для замены. Для устранения последствий аварии может потребоваться несколько дней.

Отмечается, что во всех пострадавших легкие травмы и их жизни ничего не угрожает.



Выяснением обстоятельств инцидента будет заниматься специальная комиссия.



Кроме того, за дело взялась и прокуратура.

Как сообщал УНН, в Индии в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с автобусом в штате Уттар-Прадеш в районе города Майнпури погибли по меньшей мере 17 человек, а 12 получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали, при этом трое из них находятся в критическом состоянии.



