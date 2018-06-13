Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 13 июня 2018 21:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
6210
Версия для печати

В Польше поезд столкнулся с грузовиком: есть жертвы

В Польше поезд столкнулся с грузовиком: есть жертвы

фотогалерея

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Западнопоморском воеводстве Польши пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом переезде. Авария произошла около 13.00. Водитель грузовика погиб, ранения получили 28 человек, среди них машинист поезда и семеро детей. Об этом сообщает RMF24, передает УНН.

Грузовик, перевозивший дерево столкнулась с пассажирским поездом, который следовал из Щецина в Зелена-Гуры.

В результате столкновения также была повреждена колея и и тяговая подстанция. Движение на участке железной дороги, где произошла авария, закрыли и организовали автобусы для замены. Для устранения последствий аварии может потребоваться несколько дней.

Отмечается, что во всех пострадавших легкие травмы и их жизни ничего не угрожает.

Выяснением обстоятельств инцидента будет заниматься специальная комиссия.

Кроме того, за дело взялась и прокуратура.

Как сообщал УНН, в Индии в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с автобусом в штате Уттар-Прадеш в районе города Майнпури погибли по меньшей мере 17 человек, а 12 получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали, при этом трое из них находятся в критическом состоянии.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Польша, жертвы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.