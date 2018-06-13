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ЕБРР предоставит Украине 250 млн евро на возобновляемую энергетику

ЕБРР предоставит Украине 250 млн евро на возобновляемую энергетику

КИЕВ. 13 июня. УНН. ЕБРР планирует предоставить Украине 250 млн евро на развитие возобновляемой энергетики. Об этом говорится в сообщении банка, передает УНН.

“Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) собирается начать в Украине новую программу поддержки развития возобновляемой энергетики. В рамках новой программы USELF-III ЕБРР намерен предоставить 250 млн евро для финансирования новых частных проектов по развитию ВИЭ в Украине”, - говорится в описании программы.

Заметим, с 2009 года ЕБРР поддерживал развитие возобновляемой энергетики в рамках программы USELF. Срок действия текущей программы истекает 30 июня 2018 года, за время ее действия банк профинансировал проектов на более 100 млн евро.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в Украину больше, чем любая другая международная организация — 12 млрд евро.

Источник: УНН
Теги: энергетика, инвестиции, ЕБРР
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