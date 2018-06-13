ЕБРР предоставит Украине 250 млн евро на возобновляемую энергетику

КИЕВ. 13 июня. УНН. ЕБРР планирует предоставить Украине 250 млн евро на развитие возобновляемой энергетики. Об этом говорится в сообщении банка, передает УНН.

“Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) собирается начать в Украине новую программу поддержки развития возобновляемой энергетики. В рамках новой программы USELF-III ЕБРР намерен предоставить 250 млн евро для финансирования новых частных проектов по развитию ВИЭ в Украине”, - говорится в описании программы.

Заметим, с 2009 года ЕБРР поддерживал развитие возобновляемой энергетики в рамках программы USELF. Срок действия текущей программы истекает 30 июня 2018 года, за время ее действия банк профинансировал проектов на более 100 млн евро.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в Украину больше, чем любая другая международная организация — 12 млрд евро.