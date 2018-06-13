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Украинский тренер изменил клубы в НБА

Украинский тренер изменил клубы в НБА

КИЕВ. 13 июня. УНН. Украинский специалист Виталий Потапенко сменил должность одного из тренеров в "Кливленд Кавальерс" на место в "Мемфис Гразлис", передает УНН со ссылкой на Twitter инсайдера Эдриана Войнаровский.

43-летний украинский специалист устроился на работу в команду Западной конференции НБА "Мемфисе", где войдет в тренерский штаб Джей Би Бикерстаффа.

Примечательно, что с "Кавальерс" Потапенко этом году дошел до финала НБА, где команда уступила "Голден Стэйт". А "Гризлис" заняли предпоследнюю позицию в "регулярке" - 22 победы и 60 поражений.

Тренерскую карьеру наш соотечественник начал в 2009 году, но еще не возглавлял команды. В 2016 году с "Кливлендом" стал чемпионом НБА в качестве одного из помощников Тайрона Лю.

Примечательно, что Потапенко был выбран под 12 номером драфта 1996 года "Кливлендом". Также он выступал за "Бостон", "Сиэтл Суперсоникс" и "Сакраменто". Всего в НБА провел 610 матчей и является лучшим бомбардиром всех времен среди украинцев в НБА.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, тренер, НБА
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